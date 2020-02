Mercato, offerta super dell’Inter a Mertens. Giroud: lo scenario. E attenzione a…

L’Inter ha sempre un occhio puntato sul mercato dei parametri zero. E, come spiega Tuttosport nella sua edizione odierna, il club segue tre nomi in particolare per l’estate: “L’Inter monitora con grande attenzione l’evolversi delle situazioni di due attaccanti,

. Il primo, classe ‘86, è stato l’obiettivo primario dell’Inter per rinforzare l’attacco già a gennaio, ma alla fine il Chelsea non lo ha lasciato andare. A dire il vero l’Inter ha temporeggiato molto perché non era convinta dell’investimento, ma il ragazzo è rimasto a Londra, non ha rinnovato e resta per questo motivo un profilo da seguire, anche perché difficilmente a fine stagione Sanchez verrà acquistato dallo United. L’Inter su Mertens (‘87) si è già mossa prospettando un triennale da 5 milioni, ma il belga non ha ancora deciso se cambiare squadra o rinnovare e chiudere la carriera a Napoli. Attenzione anche a

Layvin Kurzawa

, 27enne terzino francese del Psg. A gennaio è saltato lo scambio con

De Sciglio

e la Juve e ora Kurzawa è tornato nel mirino di molti club, Inter compresa”.