Inter, il retroscena: “Ecco l’offerta ufficiale presentata dal Tottenham per Lautaro”

Gli Spurs hanno seriamente provato a prendere Lautaro Martinez dall'Inter la scorsa estate: tutti i dettagli

Nel corso del suo podcast "Here We Go", Fabrizio Romano , esperto di mercato, ha raccontato un retroscena riguardante Lautaro Martinez e il Tottenham, con gli Spurs che hanno seriamente provato a prendere il centravanti argentino dall'Inter in estate: "Ci sono stati molti rumors attorno a Lautaro Martinez, dal Tottenham all'Arsenal e all'Atletico. Gli ultimi due club erano fortemente interessati al giocatore, ma l'unica proposta ufficiale è arrivata dagli Spurs : 70 milioni più 20 di bonus, 10 facilmente raggiungibili e 10 più complicati arrivando ad un totale di 80/90 milioni di euro.

L'Inter non era assolutamente disposta a venderlo perché l'offerta è arrivata dopo la cessione di Romelu Lukaku. Ma anche il giocatore ha voluto restare: non era così tentato, vuole giocare la Champions League. Ha parlato con il Tottenham, ma non ha raggiunto alcun accordo con loro: ma gli Spurs l'hanno cercato seriamente, con l'idea di metterlo al fianco di Harry Kane. Il rinnovo? Sarà un quinquennale, il club sta lavorando anche per rimuovere la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Il suo ingaggio sarà alzato e tutto è pronto per essere concluso tra l'Inter e l'agente del giocatore. L'Inter è molto felice con lui e Lautaro è molto felice all'Inter", ha concluso.