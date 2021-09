Inter, no a 2 offerte per Lautaro e ora il rinnovo: la decisione sulla clausola

I dirigenti nerazzurri hanno trovato l'intesa con l'entourage dell'argentino nelle scorse ore: manca soltanto la firma

L’accordo è totale, ora manca solo la firma: Lautaro Martinez è pronto a prolungare il suo contratto con l’Inter. E lo farà dopo un’estate in cui è stato a lungo corteggiato dall’estero, come sottolineato anche oggi dal Corriere della Sera: “Tolta la clausola da 110 milioni che corredava il precedente contratto valido fino al 2023, l’Inter dopo aver respinto in estate gli assalti del Tottenham e dell’Atletico Madrid, dà un segnale di robustezza, smarrita dopo le partenze eccellenti di Big Rom e di Hakimi”, si legge.