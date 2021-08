Tottenham, maxi offerta per Lautaro: no dell’Inter. Zhang rassicura Marotta e giura…

Pressing di Paratici per strappare il Toro all'Inter, ma Zhang dice no a una maxi offerta

"Stavolta però l’Inter ha rifiutato qualsiasi ipotesi di trattativa. Zhang ha rassicurato i dirigenti che stanno gestendo questo delicatissimo momento, Marotta e Ausilio: basta cessioni, non si muove più nessuno. Esiste una cifra che può far cambiare idea al presidente dell’Inter? Lui giura di no. E domani è previsto l’incontro per discutere del rinnovo di Lautaro con i nerazzurri: l’agente dell’argentino da giorni manifesta ottimismo".