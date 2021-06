Olivera, incontro conoscitivo agenti-Inter. “Nessuna ipotesi di trattativa”

Nella giornata di ieri, gli agenti di Mathias Olivera hanno parlato con l'Inter dell'esterno uruguayano in forza al Getafe

"Un colloquio conoscitivo tra le parti, con il desiderio di capire – da parte dell'entourage del giocatore sudamericano – se il profilo di Olivera possa davvero corrispondere all'identikit del giocatore che l'Inter cerca per rinforzare la fascia sinistra", spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'ingaggio è in linea con la nuova politica dell'Inter ma Olivera ha una clausola da 20 mln di euro che stoppa per ora la trattativa.