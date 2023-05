Sky – Onana, addio solo di fronte a grosse offerte. E sarebbe operazione ad incastro

Matteo Barzaghi, inviato a seguito dell'Inter per il canale satellitare, a proposito dell'estremo difensore ha sottolineato: "Preso a zero, attira l'interesse dei grandi club europei e una cessione potrebbe fruttare molto. Se arrivasse un'offerta monstre sarebbe un'operazione da incastrare con Vicario, come eventuale sostituto abbiamo parlato di lui. Ma all'addio si arriverà solo davanti ad un'offerta gigantesca perché il portiere nerazzurro è un punto di riferimento per la squadra".