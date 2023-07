Lo United alza la posta in palio per Onana ma l'Inter dice ancora no: c'è ancora distanza tra le parti che si aggiorneranno nuovamente

Il Manchester United rilancia per André Onana . Arrivano ulteriori conferme sulla seconda offerta, arrivata da Manchester, per il portiere dell'Inter.

"In viale della Liberazione è arrivato il rilancio previsto per André Onana: dopo i 45 milioni di euro proposti nella giornata di mercoledì, il Manchester United ha alzato l'offerta a quota 50, cifra ancora comprensiva dei bonus. Ovviamente la mossa del club inglese avvicina le parti nel tentativo di chiudere la trattativa e portare il portiere oltremanica, ma in questo momento l'Inter non abbassa le richieste e resta ferma sui 60 milioni", spiega La Gazzetta dello Sport.