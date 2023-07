Onana, da Viale Liberazione continua ad arrivare un messaggio forte e chiaro

"Serve, evidentemente, un nuovo rilancio del Manchester United, che finora, informalmente, si è spinto fino a 50 milioni di euro, bonus compresi. Del resto, sarebbe sorprendente se i Red Devils non alzassero l’asticella, dopo aver salutato definitivamente De Gea e, nella sostanza, non avendo fronti aperti con altri portieri. E allora, forte di questa scelta definitiva - Ten Hag rivuole Onana a tutti i costi dopo averlo già avuto all’Ajax - l’Inter proverà a ottenere il massimo. E, infatti, il messaggio che continua a venire diffuso da viale Liberazione è che il prezzo del camerunese resta 60 milioni di euro, senza sconti o concessioni. La sensazione diffusa, però, è che nel momento in cui lo United dovesse scavallare i 50 milioni come parte fissa, aggiungendo poi una serie di bonus, in parte facili da raggiungere e in parte meno, allora spunterà la fumata bianca", commenta il Corriere dello Sport.