Per Trubin, tra l'altro, l'Inter non vuole spendere più di 10 mln mentre lo Shakhtar intende monetizzare al massimo, nonostante la scadenza del contratto a giugno 2024. Più facile arrivare a Sommer, con l'Inter che ha già informato il Bayern di essere intenzionata a completare l'operazione per una cifra vicina ai 6 mln di euro. Per il ruolo di terzo arrivano conferme sul ritorno di Raffaele Di Gennaro dal Gubbio anche per una questione di liste.