Orlando: “Inzaghi? Ecco cosa gli viene contestato. Futuro? Marotta per me ha già deciso”

"Penso che a lui (Inzaghi, ndr) gli contestino il non riuscire a gestire il gruppo per 8-9 mesi di fila e di essere alternante nelle partite. A Inzaghi credo non gli venga perdonato lo Scudetto dello scorso anno e questa gestione. Per la mentalità di Marotta, credo che abbia fatto le sue valutazioni. Se dice certe cose, per me ha già deciso, nel bene o nel male".