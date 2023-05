Difesa, c’è l’accordo verbale: “Inter, scelto nome da mesi. Valutazioni per chiudere in estate”

L'Inter sembra avere le idee chiare su come muoversi nella prossima stagione. Ecco cosa riferisce calciomercato.com

L'Inter sembra avere le idee chiare su come muoversi nella prossima stagione. Come riferisce calciomercato.com, infatti, i nerazzurri hanno ormai da tempo individuato il profilo adatto a prendere, nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi, il posto del partente Milan Skriniar. Si tratta di Tiago Djaló, difensore del Lille. Da Viale della Liberazione avevano già raggiunto un accordo verbale con il calciatore, tra l'altro cresciuto nelle giovanili del Milan. Ma l'infortunio al legamento del ginocchio ha fatto saltare l'affare a gennaio. Un'intesa verbale, quella tra le parti, che però resta e che potrebbe spingere l'Inter ad andare comunque avanti nei prossimi mesi. Scrive calciomercato.com:

"In cima alla lista era finito Tiago Djaló, difensore classe 2000 di proprietà del Lille. Con lui i nerazzurri avevano virtualmente chiuso l'accordo, ma nel frattempo una complicazione potrebbe indurre a nuove valutazioni. Lo scorso 4 marzo, infatti, Djaló è uscito dal campo a causa di un brutto infortunio: rottura del legamento crociato anteriore destro. Un guaio che lo terrà fermo almeno fino a settembre, visto che dopo l'operazione era stato previsto uno stop tra i 6 e gli 8 mesi".

"Un imprevisto che non compromette l'accordo verbale raggiunto con l'Inter, che però a questo punto vuole valutare al meglio la questione. Intanto perché sicuramente Djaló non sarà pronto neanche per l'avvio del prossimo campionato. E poi perché adesso sarà importante anche un eventuale parere medico. Però da questo punto di vista c'è ottimismo".