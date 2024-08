Sportitalia poi aggiunge anche qualche dettaglio in più: "I nerazzurri sono in dialogo diretto con il Talleres, per evitare il passaggio del riscatto da parte dell’Independiente Rivadavia con Zanetti coinvolto in prima persona. Si lavora sulle cifre e sulla % di una eventuale rivendita. Il Talleres ha proposte dalla Bundesliga che superano i 10M di euro, ma la preferenza attuale di Palacios è per l’Inter".

Da notare come il tecnico dell'Independiente, Martin Cicotello, abbia ammesso in conferenza stampa come la partenza di Palacios sia imminente: "Palacios assente? Il motivo per cui non è stato convocato è legato alla situazione contrattuale e al suo possibile trasferimento. Per questo motivo non abbiamo potuto contare su di lui oggi"