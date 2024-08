Il difensore tanto voluto e richiesto da Inzaghi è in arrivo: accordo trovato, l'argentino si metterà in viaggio per Milano

Accordo trovato, presto Palacios si metterà in viaggio direzione Milano e inizierà la sua nuova avventura all'Inter. Mercato in entrata virtualmente chiuso con l'arrivo dle difensore, salvo sorprese, ora la dirigenza interista si concentrerà sulle uscite.

"In arrivo Tomas Palacios, vice-Bastoni designato, si trova a Buenos Aires in attesa dell’ok per salire su un volo intercontinentale: a inizio settimana, o già direttamente domani, lo aspettano a Milano perché ormai sono in fase di definizione gli ultimi dettagli nella trattativa tra Inter e Independiente Rivadavia, soprattutto quelli sui bonus che si sommano al costo già deciso da 6,5 milioni", scrive La Gazzetta dello Sport.