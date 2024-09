Il Panathinaikos vuole Joaquin Correa. Il club ellenico è alla ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche che portano al profilo del Tucu. Prima di affondare, il Panathinaikos ha la necessità di liberare spazio in avanti, in uscita c'è lo sloveno Sporar. Il tempo per imbastire la trattativa c'è, in Grecia il mercato chiuderà soltanto il prossimo 11 settembre.