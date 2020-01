GdS conferma: “Inter, l’ultima idea di Ausilio e Marotta è Slimani”

Anche La Gazzetta dello Sport parla dell’ultimo nome per l’attacco nerazzurro. Si tratta di Islam Slimani, giocatore classe 1988. “Nome nuovo per l’attacco dell’Inter. Con l’uscita di Politano, il reparto avanzato dei nerazzurri necessita di un rinforzo: sarebbe Islam Slimani, 31 anni, di proprietà del Leicester, ma in prestito attualmente al Monaco, l’ultima idea di Marotta e Ausilio“, si legge sul sito della rosea. Nelle scorse ore Marotta aveva parlato di mercato probabilmente chiuso.

(Fonte: gazzetta.it)