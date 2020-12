Papu Gomez sempre più corpo estraneo, asse di mercato con l’Inter: non sarebbero sgraditi…

Il Papu Gomez è sempre più un corpo estraneo all’Atalanta. Il suo futuro? Lontano da Bergamo, dopo la rottura con il tecnico Gasperini. Il capitano della squadra bergamasca si è allenato da solo (indiscrezione Sky) e non è stato convocato per la prossima partita di campionato.

L’Ansa riassume la situazione con i possibili scenari: “Da parte del ‘Papu’, ci sarebbero contrasti anche con la dirigenza per la presunta richiesta della lista gratuita a gennaio fatta dai suoi agenti, a dispetto del contratto da 2 milioni garantiti all’anno fino al 2022, e ciò ha reso l’argentino un corpo estraneo nello spogliatoio. La soluzione del caso, col il tecnico irremovibile, sembra un asse di mercato con l’Inter, che però sarebbe disponibile al massimo ad uno scambio di prestiti: il cavallo di ritorno Roberto Gagliardini, come backup di Marten De Roon e Remo Freuler, o Andrea Ranocchia, rinforzo della difesa, non sarebbero sgraditi. A meno che Gomez non decida di andare nella Mls nordamericana: il Cincinnati lo ha richiesto”.

(Ansa)