Pardo: “L’Arabia Saudita si prende il meglio, si deve fare tutto alla grande. Come l’Inter…”

"Bisogna fare tutto alla grande come il Napoli dell’anno scorso con la sua rivoluzione perfetta, il Milan di Pioli versione 2021, quello della crescita lenta ma felice, o ancora la passeggiata sul filo dell’Inter marottiana, capace di coniugare esigenze di spending review molto precise, con risultati sportivi all’altezza. Per farlo servono operazioni mirate e qualche colpo di genio. Kvara che arriva e fa il fenomeno, Acerbi a zero che si rivela un affare. In questo scenario anche i dolori che sembrano tremendi possono diventare occasioni. La plusvalenza che regala Onana, gli ottanta milioni per Tonali, Kim che va via ma al prezzo stabilito. Partenze che fanno male al cuore, certamente, ma scaldano il conto corrente in attesa di tempi migliori".