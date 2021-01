Inter, evitare il 4-0 Milan sul mercato: “Si torna a parlare di un nome proposto giorni fa”

Il mercato dell’Inter è formalmente chiuso e, finché non ci saranno uscite, lo rimarrà anche nella pratica. Ma per inseguire il sogno scudetto la società non vuole lasciare nulla di intentato. Ecco perché, secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero provare il colpo low-cost in attacco. Anche perché, dall’altra parte del Naviglio, il Milan capolista continua a rinforzarsi:

“… Il Milan capolista è più che mai sul pezzo. Lo dimostrano le new-entry di Meité e di Mandzukic, a cui presto potrebbero aggiungersi anche un difensore centrale e un “back-up” per Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Insomma, il mercato di gennaio potrebbe concludersi con un clamoroso 4-0 a favore del Diavolo… L’Inter proverà fino alla fine a segnare almeno un gol. La caccia, al momento, si concentra su una punta (…). Nelle scorse settimane a viale Liberazione era stato proposto Origi (…). All’epoca i discorsi non erano stati approfonditi. E allora chissà che adesso il file non venga riaperto“, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)