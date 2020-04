AS – Lautaro, abbiamo scoperto la clamorosa richiesta dell’Inter: 90 mln cash più…

Il Barcellona chiama Lautaro Martinez, ma l’Inter ribatte colpo su colpo. Com’è noto, il club nerazzurro non lascerà partire facilmente il suo gioiello argentino e ha lanciato una controfferta al club Blaugrana. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, infatti, la dirigenza della Beneamata accetterebbe l’addio del Toro senza la formula della clausola rescissoria soltanto con un pagamento cash di 90 milioni di euro, il cartellino di Arturo Vidal e quello di Antoine Griezmann in prestito gratuito per una stagione. “E’ difficile però che il Barcellona possa dire sì alla proposta nerazzurra, così come è difficile che paghi l’intera clausola del giocatore”.

La trattativa però sarà lunga e complicata. Qualche settimana fa il presidente della Liga Javier Tebas ha completamente negato la veridicità di un possibile affare Lautaro. E così ha fatto anche Jaume Roures, presidente di Mediapro, che ha anche messo in dubbio il fatto che il club disponga della capacità economica per un’operazione così grande. L’Inter, dal canto suo, si sta però già cautelando con il possibile successore. Timo Werner è il preferito. Ma ciò che è chiaro, conclude AS, è che i giocatori del Barcellona che saranno inseriti nell’eventuale operazione dovranno avere l’approvazione di Conte: e i suoi due favoriti sono Vidal e Griezmann.