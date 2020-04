Inter, senti Tebas: “Lautaro-Barcellona? Non è vero, non c’è trattativa. Sono sorpreso”

Nel corso della conference digitale Adea Conecta, Javier Tebas, presidente della Liga, ha risposto così alle voci che vorrebbero il Barcellona in trattativa per il centravanti dell’Inter Lautaro Martinez: “Non è vero che il Barcellona li sta trattando, non sono in trattativa. Stanno pensando molto di più a quando ricominciare rispetto al mercato. Ci saranno scambi, ma al momento nessun club ci sta pensando. Ora sono tutti attenti ai danni che ci saranno, è tutto fermo. Anche Neymar e Lautaro. Sono rimasto sorpreso, il Barça non sta pensando a quello”.

(AS)