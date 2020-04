Marotta vuole il colpo davanti: “Triennale da 5 mln”. Lautaro? L’Inter prende posizione cosi

L’attacco dell’Inter potrebbe subire un grosso restyling durante la prossima sessione di mercato. Dries Mertens, riporta SportMediaset, potrebbe essere un’alternativa in casa nerazzurra per sostituire Sanchez. La proposta di un triennale da 5 milioni è stata fatta, tocca a lui. L’Inter intanto non si siede neanche al tavolo con il Barcellona per Lautaro: le contropartite offerte non interessano. Marotta e Ausilio vogliono un assegno da 80/90 milioni insieme magari al solito Vidal: poi possono ascoltare le proposte. I catalani stanno cercando infatti di trovare il cash per convincere l’Inter tramite diverse cessioni in Inghilterra: Todibo, Semedo e Coutinho. Sempre che il Barcellona non scelga poi, viste le resistenze di Zhang, il club Blaugrana non scelga infine di pagare la clausola rescissoria da 111 milioni.