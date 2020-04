Werner, Marotta spinge: contatti positivi. E arriva la novità: “L’Inter offre il cartellino di…”

E’ Timo Werner il sostituto designato in caso di partenza di Lautaro verso Barcellona. Quello del tedesco, riporta SportMediaset, è infatti il profilo che piace di più in casa Inter, per età e caratteristiche tecniche. Il classe ’96 ha una clausola da 60 milioni di euro valida fino a metà giugno, ma l’Inter, dopo i contatti positivi con l’agente del ragazzo, preferirebbe la trattativa con il Lipsia, mettendo sul tavolo il cartellino di Valentino Lazaro, che difficilmente verrà riscattato dal Newcastle. C’è però da far fronte alla forte concorrenza del Liverpool, che, ad oggi, sembra il club maggiormente in vantaggio sul ragazzo.