Pastorello: “De Vrij sapeva di poter essere importante per l’Inter. Lui e Acerbi in estate…”

Passando a De Vrij: si sta ritagliando tantissimo spazio. Che momento sta vivendo?

"Stefan ha deciso di accettare il rinnovo con l'Inter proprio perché sapeva che ci sarebbe stato tanto spazio per lui. Le stagioni ora sono fatte da 60 partite, il concetto di essere titolare non è più come in passato: se non sei considerato un titolare a tutti gli effetti giochi comunque 35 partite. Stefan è stato intelligente ad accettare, sapendo che il suo valore avrebbe potuto dargli lo spazio che merita. Simone Inzaghi lo apprezza molto, poi è chiaro, l'Inter ha una rosa fantastica e scegliere chi far giocare è un'impresa. Ci sono campionissimi come Acerbi, Pavard, Bastoni e Darmian, tutti affidabili. De Vrij è contento di far parte di questo gruppo: la concorrenza è sana e non mi sorprende che si stia ritagliando spazio. L'Inter ha provato insistentemente ad arrivare al rinnovo anche perché l'anno scorso quando ha giocato ha sempre dimostrato di essere un campione. È un grande professionista".