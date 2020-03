GdS – Sensi, dubbi sul riscatto? Patto d’onore Inter-Sassuolo ma l’arrivo di Eriksen…

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del futuro di Stefano Sensi: l’ex Sassuolo ha iniziato benissimo la stagione con la maglia dell’Inter ma poi, complice lunghi e pesanti infortuni, non è riuscito a confermarsi. Il suo percorso in nerazzurro, però, non appare ad oggi in discussione:

“I malanni fisici sono un problema, ma la qualità vista nei primi mesi di Inter vale tantissimo: per l’ok alla conferma c’è un patto d’onore tra i club, ma i 20 milioni da pagare sono una cifra importante, tenuto conto anche che nel ruolo di Sensi ora c’è pure Christian Eriksen, uno che l’anno prossimo avrà ancora di più gli occhi di tutti addosso”.