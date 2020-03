Da una quarantena all’altra: ecco le disposizioni danesi per Eriksen. L’Inter non ha…

Christian Eriksen ha lasciato Milano per fare ritorno nella sua casa in Danimarca. Bt.dk conferma che dopo aver finito il periodo di isolamento osservato dall’Inter (per contatto indiretto con un giocatore positivo della Juventus) il centrocampista mercoledì ha fatto ritorno in terra danese per stare con la compagna Sabrina e il figlio Alfred. Come tutti coloro che arrivano ​​dall’estero anche Eriksen si è dovuto mettere in quarantena in Danimarca. Da una quarantena all’altra. Tra le disposizioni alle quali il campione danese si dovrà attenere per 14 giorni ci sono il divieto di uscire e quello di passeggiare allontanandosi dalla sua residenza. Eriksen non ha problemi di spazio e riuscirà ad allenarsi anche nella sua villa. Secondo quanto riportato dal sito danese B.T., a Christian Eriksen non è stato ancora comunicato quando tornare a Milano: tutti aspettano di capire quando e se la stagione di serie A riprenderà la sua corsa.

(bt.dk)