Pavard, addio al Bayern e vuole l’Italia: è derby Inter-Milan, ecco il prezzo

A gennaio l'Inter aveva provato a prenderlo, mettendo sul piatto circa 20 milioni di euro. Ora che il Bayern dovrà smobilitare, si potrebbe ottenere anche uno sconticino di qualche milione. "Benji per noi è un giocatore molto importante in difesa, anche perché sa giocare in ruoli diversi - aveva spiegato a gennaio Salihamidzic, fino alla scorsa settimana direttore sportivo del Bayern, parlando della trattativa con l'Inter -. In questa stagione abbiamo grandi obiettivi, per questo non potevamo rinunciare a lui. Economicamente era una bella offerta, ma ha prevalso l'aspetto sportivo". Ora però la situazione è cambiata. Il Bayern dovrà ricostruire, staff e rosa, e Pavard potrà partire. Lui ha già chiesto la cessione, strizzando l'occhio all’Italia”, si legge. Il prezzo dunque dovrebbe essere di circa 15 milioni.