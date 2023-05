FCINTER1908 / Inter, ecco chi ha lavorato ad Appiano Gentile. Skriniar scalpita, le ultime

Simone Inzaghi ha concesso tre giorni e mezzo di ferie alla squadra dopo la bellissima vittoria dei nerazzurri contro l'Atalanta . Dopo l'enorme dispendio di energie fisiche e mentali ("sono stanco io, figuratevi loro", aveva proprio detto Inzaghi in conferenza stampa), i calciatori si sono goduti un po' di meritato relax in famiglia. C'è chi ne ha approfittato per sposarsi e festeggiare ( Lautaro Martinez ) e chi ha invece scelto di staccare un po' da tutto ed immergersi in una piccolissima vacanza ( Robin Gosens è andato in campeggio, per esempio). Domani il gruppo si ritroverà ad Appiano Gentile per il pranzo e per la ripresa degli allenamenti.

Come raccolto da FCINTER1908, c'è chi non ha riposato nemmeno in questi giorni. Appiano Gentile ha infatti accolto Milan Skriniar, Mkhitaryan e Joaquin Correa, che hanno svolto un lavoro personalizzato. Lavoro a parte alternato a sedute di massaggi, a seconda del caso specifico. Skriniar scalpita: forse già domani potrebbe ritrovare il gruppo. Anche le condizioni di Danilo D'Ambrosio verranno valutate domani. Inzaghi punta a recuperare tutti. Non tanto per il Torino (che potrebbe diventare un utile test per giocatori che devono mettere minuti nelle gambe), quanto per quella finale alla quale difficilmente si riesce a non pensare. L'appuntamento a Istanbul non sembra più così lontano.