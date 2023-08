Sky – Pavard, distanza tra Inter e Bayern è di 10 mln. Lui vuole lasciare Monaco

L'Inter ha fatto un'offerta da 25 mln di euro per Benjamin Pavard . Il tesoretto non investito sul centrocampista potrebbe quindi essere girato sul difensore. Una delle piste sondate, ma era impossibile, era quella di Scalvini .

"Il club nerazzurro sul giocatore del Bayern fa sul serio. I rapporti con il club tedesco sono ottimi, ma a prescindere da questo i tedeschi hanno fatto un prezzo. Per il francese chiede 35 mln, distanza di dieci mln. Il giocatore ha un solo anno di contratto, non rinnova, e vuole andare via e questo potrebbe essere un assist per l'Inter e sarebbe il colpo perfetto come caratteristiche", ha spiegato Di Marzio su Skysport.