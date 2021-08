Pedullà – Chelsea pronto a svenarsi per Lukaku: muro alto Inter

Il giornalista di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport fa chiarezza sulla situazione di Big Rom dopo gli ultimi rumors

Nuovi rumors, dall’Inghilterra prima e dall’Italia poi, su Romelu Lukaku e il Chelsea. I Blues fanno sul serio per il ritorno in Premier League di Big Rom e sono disposti a salire sopra i 100 milioni di euro, ma l’Inter per il momento rimane ferma sulla sua posizione. Questo il tweet di Alfredo Pedullà, giornalista della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia, in merito: “Per chi chiede (tantissimi): la notizia Lukaku-Chelsea per noi è vecchia di quasi una settimana (martedì 27). Il Chelsea pronto a svenarsi, per ora è muro alto Inter. Il resto, se ci sarà, lo vedremo”, le sue parole.