Pedullà – Dumfries rimane? La posizione dell’Inter. Darmian verso il rinnovo. E Gosens…

L'ottimo Mondiale disputato da Denzel Dumfries ha posto l'olandese al centro del mercato. Alfredo Pedullà, su La Gazzetta dello Sport, fa il punto della situazione anche su altri esterni in casa nerazzurra, come Darmian e Gosens:

Su Gosens

Pedullà, in merito ad un potenziale valzer di esterni a livello di mercato, aggiunge: "Il famoso giro si innescherebbe soltanto nel caso in cui qualcuno non bussasse alla porta di Inter (Gosens) e Roma (Karsdorp) per chiedere un semplice prestito con diritto di riscatto. In tal caso, quella famosa porta potrebbe risultare sbarrata e la soluzione - abbastanza urgente - di un doppio intrigo verrebbe rinviata alla prossima estate", chiosa l'esperto di mercato.