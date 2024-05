Antonio Conte è più vicino al Napoli. A riferirlo è Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, che sul suo canale YouTube parla di un incontro tra l'ex allenatore dell'Inter e gli ormai ex campioni d'Italia, pronti a ripartire da zero dopo una stagione fallimentare.

In particolare, l'incontro sarebbe avvenuto tra lo stesso Conte e alcuni esponenti del club azzurro sabato a Torino. Nel faccia a faccia, il Napoli avrebbe fatto un'offerta a Conte di circa 6,5/7 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus, che scatterebbero in caso di qualificazione in Champions League.