Pedullà: “Sorpasso Inter, da Thuram apertura totale. Milan aspettava risposta alle 19, ma…”

Sorpasso chiaro, che per il Milan sa di beffa. Marcus Thuram ha scelto l'Inter . Questo è quanto riferisce la Gazzetta dello Sport in questi minuti. Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, conferma che l'attaccante francese sembra orientato a scegliere i nerazzurri:

"Thuram: il Milan aspettava una risposta entro le 19, non è arrivata. Dal pomeriggio i dialoghi sono andati molto bene con l’Inter, c’è apertura totale e orientamento. Come scritto stanotte e soprattutto anticipato nel pomeriggio siamo passati da “più di un’azione di disturbo” a un sorpasso in corso. Prudenza fino alle firme, ma sorpasso chiaro".