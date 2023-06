Inter, blitz a segno? Thuram orientato a scegliere i nerazzurri

È una situazione da tenere d'occhio ma l'Inter ha accelerato su Thuram e ora il calciatore sembra intenzionato a dire sì ai dirigenti interisti. Fabrizio Romano, su Twitter, ha spiegato che l'attaccante, in scadenza col Borussia M'Gladbach, sarebbe orientato alla proposta dell'Inter. Presto arriverà la risposta definitiva, ha spiegato il giornalista.

Da tempo il Milan lavora per l'arrivo dell'attaccante a Milano: in questo momento sembra proprio che il club nerazzurro sia passato in vantaggio nella corsa al giocatore dopo che nelle scorse ore erano stati riallacciati i contatti con il francese e chi lo rappresenta.