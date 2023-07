In Ucraina – Lo Shakhtar spara alto per Trubin: chiesti 35 milioni all’Inter

Accanto al nome di Yann Sommer, c’è quello di Anatoliy Trubin sul taccuino dei dirigenti dell’Inter per il dopo André Onana. I nerazzurri lavorano al doppio colpo in porta, ma secondo quanto riportato da sport.ua in Ucraina, per Trubin lo Shakhtar spara alto. Nello specifico, nonostante la scadenza di contratto nel 2024, la richiesta sarebbe di 35 milioni di euro.