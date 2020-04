Inter, c’è il sì di Conte: per Perisic e Nainggolan si fa strada l’ipotesi fino ad oggi impensabile

Il Coronavirus avrà grosse ripercussioni anche sul mondo del calcio e, in particolare, sul calciomercato. In estate non sarà possibile effettuare operazioni da nove cifre e ogni club dovrà cercare di investire in modo oculato vista la precaria situazione economica. L’Inter ha diversi calciatori in prestito, da Ivan Perisic a Radja Nainggolan: e rispettivamente Cagliari e Bayern Monaco avrebbero chiesto uno sconto per poterli trattenere. No secco di Steven Zhang, che non ha alcuna intenzione di svendere. Ecco che, riporta La Gazzetta dello Sport, per i due si apre uno scenario che fino a poco fa poteva dirsi impensabile.

“O tutti pagano ciò che è stato pattuito, oppure Conte — in assenza di altre offerte adeguate — non avrebbe problemi a riaccogliere in rosa giocatori che da lontano hanno nel frattempo potuto valutare metodi e onestà intellettuale della guida tecnica nerazzurra: gioca chi merita, senza gerarchie particolari e senza tenere conto di antiche scorie; situazione ideale per chi è convinto e vuole dimostrare sul campo di essere ancora un campione. Insomma, potenziali grandi colpi a costo zero, giocatori già in casa che permetterebbero oltretutto più strade tattiche: in particolare, Nainggolan al top (sia fisicamente che a livello di testa) andrebbe a colmare una grave lacuna tecnica in mezzo al campo dove mancano uomini di gamba”, si legge.