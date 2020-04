Inter, arrivano i primi soldi: Perisic al Bayern, c’è la conferma. Sconto sui 20 mln?

Ivan Perisic è tornato ad allenarsi. Dopo il grave infortunio subito alla caviglia, l’esterno croato si è allenato agli ordini del secondo di Flick, Holger Broich, in una sessione di allenamento di 45′. Notizia importante per il club tedesco ma anche per l’Inter che spera di fare cassa con la cessione di Perisic. Secondo quanto riportano i media croati, fonti vicine ai due club parlano di un accordo ormai a un passo. Il croato è andato in prestito in Baviera per 5 milioni di euro e il Bayern ha la possibilità di riscattarlo versando nelle casse dell’Inter 20 milioni di euro. L’importo è stato concordato la scorsa estate, ma l’emergenza coronavirus ha cambiato molte cose dal punto di vista economico. Ecco perché quindi i due club si siederanno intorno a un tavolo per discutere dell’importo definitivo che il Bayern dovrà versare nelle casse dell’Inter.

(Sportske)