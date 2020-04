Nainggolan-Inter, c’è la sentenza definitiva di Conte. E spunta una confidenza a sorpresa

“Alla Roma tornerei subito”. Questo il messaggio di Radja Nainggolan, che ha ammesso per l’ennesima volta di sentire nostalgia della capitale, fatto imputatogli più volte dai tifosi dell’Inter nel suo periodo nerazzurro. Ma un suo ritorno a Trigoria sarebbe possibile? Il Corriere dello Sport risponde così.

“Il presente si chiama Cagliari, che lo avrà in prestito fino al termine di questa tribolata stagione, e si chiama Inter, che lo pagherà per altri tre anni: il prossimo frutterà al giocatore 4 milioni netti, salvo tagli determinati da un accordo post Covid. L’ipotesi di un ritorno alla Roma è invece molto difficile, non solo per un discorso economico.

«Le serate» e le altre scelte trasgressive sono stati il principale motivo della separazione, che ha tra l’altro permesso alla Roma di ottenere per 4,5 milioni il cartellino di Nicolò Zaniolo. Quell’estate, negli Usa, un importante dirigente ci confidò che Radja era stato venduto «per salvargli la vita». La sensazione è che Nainggolan abbia voluto tastare il terreno, come già aveva fatto privatamente. Ma il suo futuro sarà altrove e verrà orientato anche dai noti problemi familiari. Se non resterà all’Inter, dove Conte non lo vuole, si sposterà in un club che decida di rilanciarlo a 32 anni. Potrebbe essere ancora il Cagliari, ma solo con il contributo economico del gruppo Suning”.