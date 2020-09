Perisic al Bayern? “L’Inter lo ha proposto anche a una big di Premier per portare a Milano…”

La strada per il futuro di Ivan Perisic sembra tracciata. Il centrocampista offensivo croato, dopo la stagione giocata in prestito in Baviera e conclusa con la conquista del Triplete, vorrebbe restare al Bayern Monaco, che infatti sta trattando in queste ore con l’Inter. Eppure, secondo quanto riportato da calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero provato a inserirlo anche in un altro affare.

Nel dettaglio, la dirigenza interista lo avrebbe offerto al Tottenham come parziale contropartita nell’affare Ndombele. Secco no dagli Spurs, che sarebbe più orientati, riferisce la testata, verso Milan Skriniar.

(Fonte: calciomercato.com)