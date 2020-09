SM – Skriniar, arrivata all’Inter un’offerta dal PSG: le cifre. “Si tratta per chiudere a…”

L’Inter è stata chiara: prima di procedere con gli acquisti, serve cedere. Esuberi, ma anche pezzi pregiati che potrebbero garantire alla società entrate consistenti da reinvestire poi sui giocatori richiesti da Antonio Conte. Uno di questi è Milan Skriniar, che nell’ultimo periodo della stagione ha trovato poco spazio e che è appetito da grandi club europei.

A cominciare dal Paris Saint-Germain che, secondo quanto riferito da Sport Mediaset, per il difensore nerazzurro avrebbe offerto circa 50 milioni di euro. Non c’è ancora accordo con l’Inter, che chiede almeno 65 milioni di euro per lasciar partire lo slovacco. Ma i riflettori del mercato sono accesi su Milan Skriniar, che dopo tre stagioni potrebbe salutare Milano e la Serie A.

(Fonte: Sport Mediaset)