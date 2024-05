Inter, il Pescara ha messo nel mirino Di Maggio

Il club che milita in Serie C starebbe pensando al giovane calciatore da quanto riporta Il Centro

Dopo l'ultima difficile stagione in Serie C, il Pescara sta studiando le prossime mosse di mercato e da quanto scrive il quotidiano Il Centro, sul suo sito, il ds Daniele Delli Carri , sarebbe a caccia di giovani giocatori per completare la rosa. Nel mirino del dirigente ci sarebbe un giovane di casa Inter .

Si tratta di Luca Di Maggio, centrocampista della Primavera, autore di 8 gol in questa stagione in 29 presenze. Per lui il club nerazzurro penserebbe ad una stagione in prestito per fargli fare esperienza. Il tecnico dell'Under19 nerazzurra, Chivu, ha appena concluso la sua esperienza nerazzurra e per lui si parla proprio della panchina del Pescara.