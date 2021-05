Inter, il piano sulle uscite: “Due addii certi e quattro cessioni complicate”

Il Giorno fa i nomi in uscita dall'Inter nel prossimo mercato: necessari questi addii per sistemare i conti

Saranno settimane chiave per il futuro dell'Inter. Con la dirigenza che dovrà lavorare sodo per dare una continuità a questo progetto a livello di calciatori. Saranno infatti necessarie diverse operazioni, difficili, in uscita per sistemare i conti senza dover ricorrere ad un sacrificio eccellente. Il Giorno fa i nomi: "Alcuni dei giocatori che hanno un contratto in scadenza verranno lasciati andare (Kolarov, Young, forse Ranocchia ma in questo caso la scelta è ancora da compiere). Ma la chiave sarà vendere in primis gli esuberi come Joao Mario, Nainggolan, Lazaro e Dalbert. Tutti difficilissimi da collocare, per non dover passare attraverso trasferimenti dolorosi come sarebbero quelli di Hakimi (ieri la smentita dal Bayern di un eventuale interesse) se non addirittura di Martinez".