Inter, già certi due addii: “Per loro saranno le ultime partite in nerazzurro”

Antonio Conte punterà su chi ha giocato meno in queste settimane: e c'è chi giocherà le sue ultime gare in nerazzurro

"Ora darò spazio anche a chi ha giocato meno". Parola di Antonio Conte , che conferma come nelle prossime uscite dell'Inter, già campione d'Italia, darà spazio anche a chi è rimasto seduto in panchina negli ultimi mesi. Spiega Tuttosport: "L’aver raggiunto il traguardo, porterà a un effetto collaterale, ovvero il ritorno, pure a latitudini nerazzurre, della parola turnover, che sarà utile anche per mantenere alte le motivazioni della truppa, approfittando della “fame” dei riservisti. Il primo a beneficiare di questo cambio di rotta sarà Stefano Sensi, già titolare a Crotone.

Facile pensare che, anche per testarne il pieno recupero, possa aumentare il suo minutaggio pure Matias Vecino. Stesso discorso per due pilastri dello spogliatoio, ovvero Danilo D’Ambrosio (elogiato da Conte nelle dichiarazioni seguite allo scudetto per il gol segnato a Cagliari) e Andrea Ranocchia che senza mai fare una dichiarazione fuori posto nelle ultime due stagioni si è calato nel ruolo di controfigura di un intoccabile quale è Stefan De Vrij. Le prossime saranno le ultime partite in nerazzurro per Kolarov e Young, entrambi a scadenza, mentre la partita resta aperta proprio per Ranocchia (su D’Ambrosio invece l’Inter può far valere l’opzione di rinnovo unilaterale in possesso del club).