Pimenta: “Samardzic-Inter? Sì, mi aspettavo finisse così”

Intervenuta in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, Rafaela Pimenta è tornata a parlare di Lazar Samardzic. Ecco le dichiarazioni dell'agente sul giocatore in chiave Inter: “Mercato? Un giorno si dice sì, un giorno no, uno forse. Tutti si stanno ancora muovendo. Ti aspettavi quanto successo nella trattativa Samardzic-Inter? (Ride, ndr). Me lo aspettavo, sì”, ha risposto. La Pimenta aveva condotto la trattativa coi dirigenti nerazzurri e trovato tutti gli accordi, prima che l'entourage di Samardzic cambiasse alcune condizioni dell'operazione.