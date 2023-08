L’ossessione di Lukaku e un amore che non basta mai: quante domande senza risposta

La storia tra Lukaku e l'Inter finisce bruscamente in una sera di mezza estate, dopo un clamoroso ripensamento puntellato da tentativi di tradimento impensabili anche per la trama ingegnosa di un libro di fantascienza. Le domande che sono affiorate nella mente dei tifosi nerazzurri sono tante. Poche di queste hanno trovato - ad oggi - la giusta risposta. Che cosa è successo nelle settimane immediatamente successive alla finale di Champions League persa contro il Manchester City? Quali pensieri macchinosi hanno attraversato la testa di Big Rom e lo hanno convinto che mandare tutto all'aria, dopo aver mosso mari e monti per tornare, fosse la soluzione migliore per il suo futuro?

Perché Romelu ha un potere che non tutti hanno. Rendere possibili cose impensabili. Come quella di convincere il Chelsea a rimandarlo all'Inter in prestito dopo aver sborsato 115 milioni. Quel potere nasconde una fregatura. Si realizzano imprese, ma si rischia di rovinare tutto in un battito di ciglia. E così è stato. I momenti migliori Romelu Lukaku li ha vissuti quando è stato prepotentemente amato. Dal suo allenatore, dai suoi tifosi. Quando ha sentito quel calore, Romelu ha fatto una grande differenza. Ha un fisico che non gli permette di allenarsi in maniera distratta. O lo fa al mille per mille oppure fatica ad entrare e rimanere in forma e perde quella fantastica caratteristica che gli permette di spaccare le partite con i suoi strappi. Ha bisogno di un pubblico, Romelu. Perché senza quel pubblico lui scompare. Diventa una persona normale e con il passare del tempo cede al nervosismo. Incomincia a guardarsi intorno alla ricerca di quel fuoco che non può mai rimanere spento. Quasi fosse un'ossessione. Si tratta di questo, forse. Della ricerca ossessiva d'amore. Senza non c'è pace.