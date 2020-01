Sky – Pinamonti, mossa Genoa: riscatto immediato, 18 mln a bilancio per l’Inter. E il futuro…

Potrebbero presto esserci delle novità sul futuro di Andrea Pinamonti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’attaccante, attualmente in forza al Genoa ma ancora in orbita Inter (c’è un gentlemen agreement che prevede il riacquisto del giocatore in estate), potrebbe essere riscattato già in questo gennaio dal Genoa, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l’obbligo di riscatto, che scatta dal 1° febbraio.

In questo modo, l’Inter potrebbe mettere subito a bilancio la somma e, al contempo, il Genoa potrebbe girarlo in prestito. Le squadre interessate sono SPAL ed Hellas Verona.

(Fonte: Sky Sport)