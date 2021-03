FCIN1908 / Sul tavolo il futuro di Pirola: ecco cosa ha in mente l’Inter

L’Inter segue con attenzione i prospetti di casa e pianifica il futuro. Tra i talenti più promettenti c’è Lorenzo Pirola

L’Inter segue con attenzione i prospetti di casa e pianifica il futuro. Tra i talenti più promettenti sfornati dal settore giovanile c’è Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 in prestito al Monza. Forte fisicamente e bravo sull’uomo, il ragazzo aveva ben impressionato anche Antonio Conte ma ha un po’ subito l’impatto col mondo professionistico, tanto che a gennaio è stato vicinissimo dal lasciare Monza per andare a cercare maggiore spazio altrove, come ha fatto Sebastiano Esposito, che dalla Spal è passato al Venezia. Alla fine Pirola è rimasto in Brianza e nelle ultime 7 partite è sceso in campo 5 volte da titolare.