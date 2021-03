Inter, Zhang in arrivo? Da Suning impegno assoluto: entro mercoledì saldo stipendi

La proprietà dell'Inter conferma l'impegno: gli stipendi di gennaio verranno pagati tra domani e mercoledì

In attesa di novità sul fronte societario, con possibili accordi con nuovi investitori, Suning garantisce la piena continuità del progetto Inter. E lo dimostra coi fatti, visto che entro mercoledì verranno versati i soldi per le scadenze amministrative e contrattuali Uefa.

"In particolare, verrà saldata la prima rata da 13 milioni di euro destinata al Real Madrid per l’acquisto di Achraf Hakimi, il colpo più importante dell’ultimo mercato estivo. Niente di anomalo, si tratta solamente di un pagamento differito in favore di un club con il quale i rapporti sono da sempre ottimi, senza dimenticare il particolare momento storico determinato dalla pandemia", spiega Gazzetta.it.