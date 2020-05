SM – Pogba-Inter: la verità. Icardi-Juve? C’è una grossa novità. Si apre scenario interessante

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, non troverebbe particolari riscontri tra le parti l’ultima indiscrezione di mercato che riguarda l’Inter, ovvero quella di un presunto interesse nerazzurro nei confronti di Paul Pogba. Resta caldo, invece, l’argomento relativo al futuro di Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona. Secondo l’emittente, l’argentino non ha detto no all’ipotesi di rinnovare il suo contratto con l’Inter, ma al contempo i 10 milioni di euro annui offerti dai blaugrana sono considerati insostenibili dai nerazzurri in qualsiasi trattativa per il prolungamento.

Ecco che allora si aprono le strade per la cessione. Tutt’altro che scontata. Secondo Sport Mediaset, infatti, l’Inter non accetterà una parte cash inferiore ai 90 milioni di euro, da aggiungere ad alcune contropartite tecniche. Questo alla luce dell’impossibilità, da parte del Barça, di pagare per intero la clausola rescissoria da 111 milioni di euro.

Per l’eventuale sostituzione di Lautaro, si fanno tanti nomi. Bocciato Aubameyang, Werner resta il preferito. Mentre uno tra Cavani e Mertens potrebbe essere il colpo a costo zero. Impossibile, invece, che Icardi faccia ritorno all’Inter, così come che il PSG, una volta riscattato il suo cartellino, lo giri poi alla Juventus. In caso di mancato acquisto definitivo da parte del club francese, dunque, la Juventus, qualora volesse davvero l’argentino, dovrà necessariamente trattare con i nerazzurri.

(Fonte: Sport Mediaset)