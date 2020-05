Lautaro, l’Inter può solo vincere: incasso da paura. E Marotta ha già un nome per il futuro

L’eventuale cessione di Lautaro Martinez potrebbe ovviamente risultare dolorosa da un punto di vista tecnico. Ma, in ogni caso, l’Inter uscirà vincitrice dalla faccenda. O tenendo il giocatore, opzione preferita dai vertici nerazzurri, oppure incassando una somma elevatissima (più contropartite tecniche) in grado di dare a Marotta le armi per un sostituto all’altezza. E, secondo la Gazzetta dello Sport, in Viale della Liberazione il preferito sarebbe uno solo: Timo Werner. Scrive il quotidiano:

“E poi, inutile girarci intorno, c’è Lautaro che non può esser dimenticato. E per il quale l’Inter è convinta in ogni caso di uscire vincitrice: tenendolo, o portando a casa da un addio una base cash elevatissima, magari inserendo una o due contropartite (e guai a liberare il campo dal solito Vidal, altro ex bianconero). Che poi il Toro andrebbe sostituito, certo: Cavani è opzione a costo zero, ma il preferito è e resta Timo Werner. L’Inter sa di potersi giocare apertamente le sue carte, sul tedesco“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)