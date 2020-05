TS – Pogba, non solo Juve: anche l’Inter è in corsa. Ecco il “jolly” che può aiutare i nerazzurri

Da diversi giorni il nome di Paul Pogba è stato accostato con grande insistenza all’Inter, dato che Suning sogna un colpo che possa alzare l’asticella di tutta la squadra, completando un pacchetto mediano già di per sé di alto livello. E l’edizione odierna di Tuttosport inserisce proprio i nerazzurri tra le squadre in corsa per il francese, in rotta con lo United nonostante uno stipendio extra large da 17 mln a stagione: “E se è vero che il Real Madrid (Zinedine Zidane pressa Florentino Perez e corteggia Paul da tempo) ha abitualmente una potenza di fuoco più alta è anche vero che i club italiani possono usufruire del jolly degli sgravi fiscali sui lavoratori che arrivano dall’estero. Dettaglio che può aiutare dunque la Juve. Epperò, attenzione, anche l’Inter. Il club nerazzurro, dopo la cura Marotta, ha infatti dimostrato di poter reggere certi livelli (pensiamo al tesseramento di Lukaku o Eriksen col suo ingaggio da 10 milioni a stagione)”. Insomma, anche l’Inter continua a mantenere vivo il sogno Pogba.